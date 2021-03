Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung vom 21.03.2021

++ Unerlaubte Abfallbeseitigung ++ Sachbeschädigung durch Graffiti ++ Verkehrsunfallflucht ++ Trunkenheitsfahrten ++ Fahrt unter Drogeneinfluss ++ Einbrüche ++

Unerlaubte Abfallbeseitigung - Zeugen gesucht!!!

Neermoor - Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag diversen Müll an der Autobahn 31, ca. 1500 Meter vor der Anschlussstelle Neermoor abgeladen. Darunter befanden sich diverse Farbdosen und Pinsel, sowie ein schwarzes Damen-Hollandrad und ein grauer Kinderwagen. Auffällig waren auch 2 rote Müllsäcke, wie sie in der Stadt Emden für Windelabfälle genutzt werden. Wer in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der A 31, Richtungsfahrbahn Bottrop, ein verdächtiges Fahrzeug gesehen hat und dazu Hinweise geben kann, kontaktiere bitte die Autobahnpolizei in Leer.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Leer - Am Samstag hat der Brückenwärter der Jann-Berghaus-Brücke gegen 16:30 Uhr einen 13-jährigen beim Besprühen der Brücke ertappt und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Leeraner hatte die Buchstaben 'MRX' mit schwarzer Farbe an einen Brückenpfeiler gesprayt. Nach Aufnahme des Sachverhaltes wurde er durch seine Mutter von der Dienststelle abgeholt.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!!!

Hesel - Im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 16:45 Uhr stand am Samstag ein Pkw Renault Kadjar in der Farbe Schwarz in der Ahornstr. geparkt. Dieser wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer im Bereich des linken vorderen Rades beschädigt. Der entstandene Schaden, der auf ca. 1500 Euro geschätzt wird, könnte durch ein rotes Fahrzeug verursacht worden sein. Hinweise bitte an die Polizei in Leer.

Trunkenheitsfahrten

Leer - Um kurz nach Mitternacht wollten die Beamten am Sonntag einen Pkw in Weener kontrollieren. Der Fahrer missachtete die Anhaltezeichen und beschleunigte seinen Pkw. Unter ständiger Nichteinhaltung der Verkehrsregeln flüchtete der Fahrer durch Bingum auf die Autobahn und fuhr nach Passieren des Emstunnels wieder auf die Deichstraße auf. Hier konnte er durch zwei weitere Fahrzeuge zum Anhalten gebracht werden. Wie sich herausstellte hatte der amtsbekannte 25-jährige Leeraner zuvor getrunken. Es wurde ein Alkoholwert von 1,21 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Westoverledingen - Gegen halb 1 in der Nacht zu Sonntag befuhr ein 29-jähriger aus Leer die 'Grüne Str.' in Richtung B 70. Ohne an der Einmündung abzubremsen überquerte er diese und prallte gegen einen gegenüberstehenden Baum. Der Fahrer wurde schwer verletzt und erlitt diverse Frakturen. Es besteht keine Lebensgefahr. Am Pkw entstand Totalschaden. Beim Fahrer wurde ein Alkoholwert von 1,54 Promille festgestellt. Entsprechende Maßnahmen wurden durchgeführt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 7400 Euro geschätzt.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Leer - Am Samstag wurde gegen 23:30 Uhr ein Pkw-Fahrer im Burfehner Weg kontrolliert. Nach diversen Tests konnte festgestellt werden, dass er unter dem Einfluss von Cannabis stand. Eine Blutentnahme wurde bei dem 20-jährigen Leeraner durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Einbrüche - Zeugen gesucht!!!

Emden - In der Max-von-Laue-Straße haben sich unbekannte Täter zwischen Freitag, 19.03.2021, 20:30 Uhr und Samstag, 20.03.2021, 20:00 Uhr, Zutritt zum Kellerabteil des Mehrparteienhauses verschafft und in diesen wiederum gewaltsam die Türen dreier Kellerräume geöffnet. Es wurden Tiefkühlwaren und Bekleidungsgegenstände entwendet.

Emden - Zwischen Samstag, 20.03.2021, 21:30 Uhr und Sonntag, 21.03.2021, 07:45 Uhr, drangen unbekannter Täter in der Auricher Str. gewaltsam in einen Verkaufswagen ein und entwendeten aus einem darin befindlichen Spendenschiffchen ca. 95 Euro Bargeld.

