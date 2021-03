Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung vom 20.03.2021

PI Leer/Emden (ots)

++ Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfall ++ Trunkenheitsfahrt ++ Fahren unter Drogeneinfluss ++ Einbrüche ++ Gefährliche Körperverletzung ++ Corona-Verstöße ++ Sachbeschädigungen durch Graffiti ++

Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfall

Westoverledingen - Am Freitag befuhr eine 69-jährige aus Westoverledingen gegen 15:45 Uhr den Dachsweg in Richtung Flachsmeer. Ohne Fremdeinwirkung kam sie mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und geriet in die dortige Berme. Der Pkw wurde hierbei leicht beschädigt und musste abgeschleppt werden, da bei der Verursacherin eine Alkoholbeeinflussung über 2.02 Promille festgestellt wurde. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Trunkenheitsfahrt

Moormerland - Gegen 09:00 Uhr wurde der Polizei am Samstag ein betrunkener Pkw-Fahrer in Warsingsfehn gemeldet. Die eingesetzten Beamten konnten den Fahrer vor Ort ermitteln. Dieser hat gegen 09:15 Uhr einen Alkoholwert von 2,47 Promille gepustet. Eine Blutentnahme bei dem 45-jährigen Moormerländer wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Fahren unter Drogeneinfluss

Bunde - Gegen 09:30 Uhr wurde am Freitag ein Pkw-Fahrer auf der Kreisstr. 38 kontrolliert. Bei dem 52-jährigen aus Bunde wurde eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt und Ermittlungen eingeleitet.

Einbrüche - Zeugen gesucht!!!

Emden - Zwischen Mittwoch, 17.03.2021, 11:45 Uhr und Donnerstag, 18.03.2021, 17:00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu Kellerabteilen zweier nebeneinander befindlichen Mehrparteienhäuser in der Kranstr. und öffnet in diesen wiederum gewaltsam die Türen mehrerer Kellerräume. Es ist bislang nicht bekannt, ob Diebesgut erlangt wurde. Hinweise bitte an die Polizei in Emden.

Rhauderfehn - Von Donnerstag, 17:00 Uhr bis Freitag 07:00 Uhr, haben sich unbekannte Täter durch Entfernen eines Wandteiles Zutritt zu einem Geräteschuppen am Rathaus verschafft und dort einen Fahrradsattel und weiteres Fahrradzubehör entwendet. Der Schaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei in Rhauderfehn und Leer.

Gefährliche Körperverletzung

Emden - Am Freitag kommt es gegen 23:15 Uhr in der Larrelter Str. nach vorangegangenen Streitigkeiten zwischen dem 42-jährigen männlichen Opfer und zwei männlichen Heranwachsenden (18 und 20 Jahre) zu einer körperlichen Auseinandersetzung, im Zuge derer das Opfer leicht im Gesicht verletzt wird.

Corona-Verstöße

Am Freitag wurden im Laufe des Tages diverse Verstöße gegen die Corona-Richtlinien festgestellt und geahndet. Unter anderem wurden im Zeitraum zwischen 10:50 Uhr und 11:30 Uhr alleine 5 Verstöße gegen die Tragepflicht des MNS auf Parkplätzen von verschiedenen Discountern in Weener und Bunde geahndet. Die Betroffenen sind zwischen 21 und 69 Jahre alt. Um 11:30 Uhr wurde ein Pkw in der Augustenstr. in Leer kontrolliert. Hier saßen 4 Personen aus verschiedenen Haushalten ohne MNS im Fahrzeug. Die Ordnungswidrigkeiten wurden eingeleitet. In diesem Zusammenhang wird noch einmal darauf hingewiesen, dass auch auf Parkplätzen von Discountern und Einkaufsstätten die MNS-Tragepflicht besteht und diese auch verstärkt kontrolliert wird.

Sachbeschädigungen durch Graffiti - Zeugen gesucht!!!

Rhauderfehn - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde die Sporthalle der Kita in der Hahnentanger Str. mit silberner Farbe beschmiert. Unbekannte Täter haben u.a. die Worte 'Grisps' und 'Blood' an die Wand geschmiert.

Emden - Gegen Mitternacht wurden am Freitag die Werbetafeln eines Discounters und eines Elektromarktes in der Fritz-Reuter-Str. beschmiert. Unbekannte Täter haben das Wort 'Raze' mit weißer Farbe aufgetragen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell