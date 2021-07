Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Offenburg und der Staatsanwaltschaft Offenburg Neuried/Altenheim - Schwere Folgen

Neuried (ots)

Eine frühere Beziehung hatte einen Mann in der Nacht zum Samstag zu einer Fahrt nach Neuried veranlasst. Kurz vor 3:00 Uhr in der Früh stand er dann vor einem Mehrfamilienhaus in dem er seine ehemalige Freundin vermutete. Mit einer Leiter kletterte er in eine obere Etage, stieg durch das Fenster ein und verschaffte sich somit Zutritt zu der vermeintlichen Wohnung. Nach derzeitigen Erkenntnissen ging der 63-Jährige zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass er in der Wohnung den neuen Freund seiner ehemaligen Partnerin finden würde. Im Schlafzimmer traf er dann auf den schlafenden Bewohner und soll nach aktuellem Sachstand mit einem Werkzeug mehrmals auf den Kopf seines vermeintlichen Konkurrenten eingeschlagen haben. Nachdem die Partnerin des Verletzten aufwachte und sich die drei Personen gegenüber sahen, verließ der Angreifer abrupt die Wohnung. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und lieferten ihn in eine Offenburger Klinik ein. Die Einsatzkräfte der Polizei leiteten unmittelbar nach Bekanntwerden des Sachverhalts eine Fahndung im Umfeld von Neuried und im Bereich der Autobahn ein. Mehrere Polizeistreifen verschiedener Reviere waren hierbei im Einsatz. Parallel konnten die Polizeibeamten aus Offenburg einen möglichen Verdächtigen aus dem Raum Heidelberg ermitteln. Mit Unterstützung der dortigen Polizeikräfte wurde der 63-Jährige am frühen Morgen in seiner Wohnung vorläufig festgenommen. Im Laufe der Ermittlungen bestätigte sich die Information, dass sich der Angreifer in der Wohnung geirrt und einen unbeteiligten Bewohner schwerverletzt hatte. Die ehemalige Partnerin des Verdächtigen und ihr neuer Freund blieben unverletzt. Aktuell ermitteln die Staatsanwaltschaft Offenburg und das Polizeipräsidium Offenburg wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Die Staatsanwaltschaft prüft in diesem Zusammenhang die Beantragung eines Haftbefehls. /ks

