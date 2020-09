Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-PvD: Kind bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Wiesbaden, Bleichstraße, 03.09.2020, 15:20 Uhr

Wiesbaden (ots)

Am 03.09.2020, gegen 15:20 Uhr, wurde bei einem Verkehrsunfall ein Kind beim Überqueren der Bleichstraße in Wiesbaden leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen lief das 9-jährige Kind in Höhe des Faulbrunnenplatzes über die Bleichstraße, ohne auf den Verkehr zu achten. Hierbei wurde es von einem in Richtung 1. Ring fahrenden Pkw am linken Bein erfasst. Nach dem Verkehrsunfall verließen sowohl das Kind als auch das beteiligte Auto die Unfallstelle. Die Mutter des leichtverletzten Kindes erschien kurze Zeit später auf einem Polizeirevier und erstattete Anzeige. Da das Kind nur sehr vage Angaben zum Unfallgeschehen geben konnte, werden mögliche Augenzeuge gebeten, sich unter der Rufnummer 0611-345-2140 beim 1. Polizeirevier Wiesbaden zu melden.

