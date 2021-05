Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Falsche Polizisten am Telefon, Warnhinweis

Offenburg (ots)

Aktuell sorgen im Raum Offenburg Anrufe falscher Polizisten für Unruhe. Den Auserwählten wird ein angeblicher Einbruch in der Nachbarschaft suggeriert und in der Folge Fragen zu den Vermögensverhältnissen oder vorhandenen Wertgegenständen gestellt sowie deren vermeintliche sichere Aufbewahrung angeboten. Mehrere Angerufene haben sich bereits bei der richtigen Polizei gemeldet und auf die mutmaßlichen Betrüger hingewiesen. Neben einer weiblichen Stimme hat sich am Dienstagmittag einer der Gauner am anderen Ende der Leitung als "Frank Walter" von der Kripo ausgegeben und um Rückruf gebeten. Keinesfalls sollte jedoch ein Rückruf gestartet werden, insbesondere nicht über die Wahlwiederholung. Die Polizei rät, bei derartigen Anrufen sofort aufzulegen und über "110" die echte Polizei zu informieren. Weitere Hinweise:

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

- Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse und geben sie keine Geheimzahlen, Passwörter oder ähnliches heraus.

- Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion.

- Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an.

- Sprechen sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie ihr Umfeld für diese Betrugsarten.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen!

/wo

