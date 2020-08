Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Sandweier - E-Bikes gestohlen, Zeugen gesucht

Baden-Baden, Sandweier (ots)

An den vergangenen zwei Wochenenden (7./8. August und 15./16. August) konnten die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Oos auffallend viele Fahrraddiebstähle verzeichnen. Insgesamt wurden sechs E-Bikes im Umfeld der Römerstraße und Sandweierer Straße entwendet. Ferner wurden drei unverschlossene Autos durchwühlt, ohne dass hierbei etwas Nennenswertes erbeutet werden konnte. Die Fahrräder befanden sich zum Zeitpunkt des jeweiligen Diebstahls in einer Garage oder waren mit hochwertigen Schlössern abgesichert. Die einzelnen Taten dürfte immer zu Nachtzeiten ausgeführt worden sein. Der Diebstahlschaden wird auf rund 8.000 Euro beziffert. Ob die Diebstähle miteinander in Verbindung stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Oos bitten unter der Telefonnummer 07221 62505 um Hinweise zu verdächtigen Personen.

Der Bevölkerung wird geraten, Fahrräder und Fahrzeuge ausreichend zu sichern und zu verschließen. Sollten Sie trotz ausreichender Sicherung einen Diebstahl feststellen, wird um unverzügliche Anzeige bei der Polizei gebeten.

/jh

