Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Zurück zu den Wurzeln

Ottersweier (ots)

Verlorene Ladung sorgte am Dienstagabend für einen kurzen Feuerwehr- und Polizeieinsatz auf der L 86a, am Kreisverkehr zur Hägenichstraße. Gegen 23 Uhr fiel einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Bühl dort auf, dass die Fahrbahn auf einer Länge von rund 300 Metern mit Topinamburwurzeln bedeckt war. Kurze Zeit später war auch der offenbar verantwortliche Fahrzeugführer zurück an den Kreisverkehr gekommen und säuberte zusammen mit der alarmierten Feuerwehr Ottersweier die Fahrbahn vom Wurzelgemüse. Offenbar hatte sich eine Bordwand seines Anhängers bei der vorherigen Durchfahrt an der Örtlichkeit geöffnet, sodass er Teile seiner Ladung verlor.

