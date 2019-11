Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sinzheim (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Dienstagnachmittag einen ordnungsgemäß in der Kartunger Straße geparkten Opel Corsa gestreift und hierbei einen Schaden von rund 1.500 Euro angerichtet. Ohne sich um das verursachte Malheur zu scheren, suchte der nun gesuchte Verkehrsteilnehmer in Richtung einer dortigen Unterführung das Weite. Wer Hinweise zum Unfallflüchtigen geben kann, setzt sich bitte unter der Telefonnummer: 07221 680-0 mit den Ermittlern des Polizeireviers Baden-Baden in Verbindung.

