Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Wohnungsbrand

Lahr (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Kaiserstraße brach am Montagabend aus ungeklärter Ursache ein Brand aus. Eine Passantin bemerkte Rauch aus dem Haus und verständigte die Feuerwehr. Das Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinheiten wird derzeit saniert, weswegen dort momentan auch keine Personen wohnen. Die fast fertige Wohnung wurde durch den Brand verraucht und durch Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, dürfte sich jedoch im unteren fünfstelligen Bereich bewegen. Die Kaiserstraße wurde während der Löschmaßnahmen für 45 Minuten voll gesperrt. /Br

