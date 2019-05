Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Offenburg Rust - Ermittlungen eingeleitet - Tatverdächtiger ermittelt - 2. Nachtragsmeldung

Nach intensiven Ermittlungen der SOKO Altrhein konnten die Ermittler am Sonntagabend einen 30jährigen Mann aus dem persönlichen Umfeld der 33jährigen Frau festnehmen, die am Samstag im Rhein bei Rust tot aufgefunden worden war. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg erließ der Haftrichter des Amtsgerichts Freiburg heute am späten Nachmittag Haftbefehl gegen den Mann. Dieser steht im dringenden Tatverdacht, die Frau getötet zu haben. Die umfangreichen Ermittlungen zum Tathergang dauern an.

Bislang gingen infolge der Zeugenaufrufe zwei Hinweise ein. Die Ermittler bitten weiterhin darum, unter der Rufnummer: 0781/21-2820 jede verdächtige Beobachtung seit Ende April und Anfang Mai im Bereich des Rheins bei Rust zu melden, auch wenn sie im ersten Moment eher unbedeutend erscheinen mag..

