Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Nach Sachbeschädigungen geschnappt

Rust (ots)

Nachdem ein Zeuge am frühen Sonntag gegen 3.40 Uhr eine verdächtige Wahrnehmung der Polizei meldete, konnte ein junger Mann nach mehreren Sachbeschädigungen vorläufig festgenommen werden. Im Bereich der Hindenburgstraße hatte er zuvor offenbar, so ergaben die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr, mindestens zwölf abgestellte Fahrzeuge beschädigt. Der alkoholisierte Verdächtige wurde im Anschluss an ein Familienmitglied übergeben und von diesem zur Behandlung seiner Blessuren in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an den beschädigten Fahrzeugen kann noch nicht abschließend beziffert werden. Den 19-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. /ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell