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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Unfallflucht auf Parkplatz eines Einkaufsmarkts

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Montag (03.08.2026) zwischen 14:00 Uhr und 22:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen einen Ford. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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