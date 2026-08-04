POL-LB: Gerlingen: Unfallflucht auf Parkplatz eines Einkaufsmarkts

Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache verlor eine 84 Jahre alte Frau am Montag (03.08.2026) die Kontrolle über ihren Dacia, als sie gegen 15.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Karl-Heinz-Lüth-Straße in Sachsenheim rückwärts ausparken wollte. Die Seniorin fuhr zunächst einige Meter rückwärts, kollidierte dann mit der Fensterscheibe einer Bäckerei und fuhr weiter an ...

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