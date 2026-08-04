Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: mehrere Pedelecs aus Kellerräumen gestohlen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Montag (03.08.2026) trieben bislang unbekannte Täter in der Lindestraße in Leonberg ihr Unwesen. Die Unbekannten verschafften sich möglicherweise über eine Zufahrt Zutritt in mehrere Tiefgaragen einer Wohnanlage. Von dort aus gelangten sie zu den Kellerräumen. Vermutlich dürften sie neun Keller aufgebrochen haben und stahlen nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen mindestens vier Pedelecs im Gesamtwert von etwa 15.000 Euro. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Leonberg zu melden.

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