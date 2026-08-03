Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Unfallflucht auf Parkplatz eines Getränkemarktes

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Freitag (31.07.2026) zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts in der Steinbeisstraße in Steinheim an der Murr einen Peugeot. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Anhand von hinterlassenen Lackantragungen könnte das Fahrzeug des Unbekannten schwarz oder anthrazit gewesen sein. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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