Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Einbruch in Schule in der Gröninger Straße

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Personen brachen zwischen Freitag (31.07.2026) 20:00 Uhr und Samstag (01.08.2026) 22:00 Uhr in die Realschule in der Gröninger in Ditzingen ein. Um ins Schulgebäude zu gelangen, beschädigten die Täter die Haupteingangstür. Die Einbrecher begaben sich dann in das Zimmer der Lehrerschaft und durchwühlten dort diverse Schränke. Zum Diebesgut und der Sachschadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

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