PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: 20-Jähriger leistet Widerstand und bespuckt Polizisten

Ludwigsburg (ots)

Ein 20 Jahre alter Mann sollte am Montag (03.08.2026) gegen 09.15 Uhr in Hemmingen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, da er sich mutmaßlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Die Rettungsdienstbesatzung forderte polizeiliche Unterstützung an, da der junge Mann offenbar nicht kooperierte.

Beim Versuch, den 20-Jährigen in den Rettungswagen zu begleiten, leistete dieser erheblichen Widerstand. Letztlich waren acht Polizeibeamtinnen und -beamte sowie die Unterstützung der Rettungssanitäter erforderlich, um dem sich vehement wehrenden Mann Handschließen anzulegen. Im Rettungswagen spuckte der 20-Jährige mehreren Einsatzkräften ins Gesicht, wobei der Speichel mit Blut vermengt war, da der Mann sich mutmaßlich zuvor bewusst auf die Zunge gebissen hatte.

Erst nachdem ein Notarzt eingetroffen war und dem Mann ein Medikament verabreicht hatte, beruhigte sich dieser.

Vier Polizeikräfte erlitten durch die Widerstandshandlungen leichte Verletzungen.

Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 15:37

    POL-LB: Steinheim an der Murr: Unfallflucht auf Parkplatz eines Getränkemarktes

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Freitag (31.07.2026) zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts in der Steinbeisstraße in Steinheim an der Murr einen Peugeot. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 15:28

    POL-LB: Ditzingen: Einbruch in Schule in der Gröninger Straße

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Personen brachen zwischen Freitag (31.07.2026) 20:00 Uhr und Samstag (01.08.2026) 22:00 Uhr in die Realschule in der Gröninger in Ditzingen ein. Um ins Schulgebäude zu gelangen, beschädigten die Täter die Haupteingangstür. Die Einbrecher begaben sich dann in das Zimmer der Lehrerschaft und durchwühlten dort diverse Schränke. Zum Diebesgut und der Sachschadenshöhe können derzeit ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 15:18

    POL-LB: Böblingen: Wohnwagen aufgebrochen

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen Freitag (31.07.2026) 08:00 Uhr und Sonntag (02.08.2026) 08:20 Uhr hatten es unbekannte Täter in der Bunsenstraße in Böblingen auf einen ordnungsgemäß geparkten Wohnwagen abgesehen. Die unbekannten Täter hebelten eine Türe des Wohnwagens auf und hinterließen dort einen Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Anschließend entwendeten sie diverses Camping- und Freizeitsportzubehör im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren