Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: 84-Jährige fährt gegen Gebäude

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache verlor eine 84 Jahre alte Frau am Montag (03.08.2026) die Kontrolle über ihren Dacia, als sie gegen 15.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Karl-Heinz-Lüth-Straße in Sachsenheim rückwärts ausparken wollte.

Die Seniorin fuhr zunächst einige Meter rückwärts, kollidierte dann mit der Fensterscheibe einer Bäckerei und fuhr weiter an der Gebäudewand entlang. Anschließend beschleunigte die 84-Jährige weiter, kollidierte mit einem Holzaufbau, der Außenbestuhlung der Bäckerei und letztendlich mit einem Bauzaun, der Blumen sowie Säcke mit Blumenerde umgrenzt. Da die Seniorin scheinbar weiterhin das Gaspedal durchdrückte, öffnete ein Passant die Beifahrertür und zog den Schlüssel aus dem Zündschloss.

Die 84-Jährige blieb den bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt mindestens 16.000 Euro belaufen. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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