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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Geisingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (02.08.2026) zwischen 11:00 Uhr und 15:45 Uhr ereignete sich in der Straße "Löchlesäcker" in Geisingen eine Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Tesla. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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