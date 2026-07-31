Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Transporter bleibt an Höhenbeschränkung hängen

Ludwigsburg (ots)

Für etwa zweieinhalb Stunden musste die Neckarbrücke in Benningen am Neckar am Freitag (31.07.2026) gesperrt werden, nachdem sich dort gegen 06:50 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet hatte.

Ein 58 Jahre alter Transporterfahrer wollte vom Kreisverkehr in der Landesstraße 1138 kommend über die Neckarbrücke in Richtung Benningen fahren. Zu Beginn der Brücke ist derzeit aufgrund von Baumaßnahmen eine Höhenbeschränkung installiert, an welcher der 58-Jährige beim Versuch durchzufahren, hängen blieb. Die Durchfahrt ist nur für Fahrzeuge mit einer Höhe von maximal 2,80 Metern möglich.

An dem Fiat Ducato entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die Straßenmeisterei rückte aus, um den Transporter von der Beschränkung zu lösen.

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