Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Sindelfingen: 38-Jähriger flüchtet mehr als 80 km lang vor Polizei

Ludwigsburg (ots)

Mehr als eine Stunde lang dauerte eine Verfolgungsfahrt, die am Donnerstag (30.07.2026), gegen 20.30 Uhr auf der Bundesautobahn 81 bei Horb am Neckar begonnen hatte.

Zeugen hatten per Notruf einen Renault-Lenker gemeldet, der auf der BAB 81 in Fahrtrichtung Stuttgart durch sein rücksichtloses Fahrverhalten auffiel. Der Fahrer soll andere Verkehrsteilnehmende auf dem Seitenstreifen überholt und ihnen den Mittelfinger gezeigt haben.

Polizeikräfte nahmen die Verfolgung auf und versuchten den Fahrzeuglenker auf Höhe der Anschlussstelle Böblingen-Ost zu stoppen. Der Twingo-Fahrer ignorierte jedoch sämtliche Anhaltesignale. Er setzte seine Fahrt in Schlangenlinien und über alle Fahrstreifen hinweg fort, wobei er sowohl andere Verkehrsteilnehmende als auch Polizeistreifen durch das Fahrverhalten gefährdete. Dabei zeigte er auch den Einsatzkräften durch das geöffnete Fahrerfenster den Mittelfinger.

Die Verfolgung führte in Richtung Karlsruhe, weiter über das Autobahndreieck Leonberg in Fahrtrichtung Heilbronn und schließlich auf die BAB 6 in Richtung Nürnberg.

Nach einer Gesamtstrecke von rund 80 km hielt der 38 Jahre alte Renault-Fahrer schließlich an und konnte vorläufig festgenommen werden. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von rund 2,5 Promille, weshalb sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen musste. Da sich der 38-Jährige mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Während des Einsatzes musste die BAB 6 für die polizeilichen Maßnahmen kurzzeitig für rund 15 Minuten voll gesperrt werden.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht weitere Zeugen und mögliche Geschädigte, die sachdienliche Hinweise geben können. Dieser werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell