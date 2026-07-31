Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Durchsuchungsmaßnahmen wegen illegalem Glücksspiel

Ludwigsburg (ots)

Bereits seit Oktober 2023 geführte, umfangreiche Ermittlungen des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt beim Polizeipräsidium Ludwigsburg führten Ermittlerinnen und Ermittler auf die Spur von mehreren Tatverdächtigen im Alter zwischen 24 und 54 Jahren.

Sieben Frauen und Männer stehen im Verdacht, illegales Glücksspiel betrieben zu haben, sodass die Ermittlungen am 28.07.2026 in Durchsuchungsmaßnahmen mündeten.

Mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz durchsuchten Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Ludwigsburg insgesamt neun Objekte, darunter Privatwohnungen, Gaststätten sowie eine Firma in Böblingen, Ditzingen, Magstadt, Renningen und Sindelfingen. Dabei beschlagnahmten die Einsatzkräfte unter anderem mehrere illegale Glücksspielgeräte, Mobiltelefon sowie einen fünfstelligen Bargeldbetrag.

Die Tatverdächtigen müssen nun mit Anzeigen unter anderem wegen der unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels rechnen. Die Ermittlungen dauern an.

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