Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 16-jähriger E-Scooter-Fahrer von Fußgänger auf Fahrradstreifen unsanft ausgebremst

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, nachdem es am Dienstag (28.07.2026) zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr auf einem Fahrradstreifen parallel des Gröninger Wegs in Bietigheim-Bissingen zu einem Konflikt zwischen einem 16 Jahre alten E-Scooter-Fahrer und einem älteren Herrn kam. Der Mann soll den Jugendlichen auf Höhe des Kreisverkehrs mit der Buchstraße aus noch unbekannter Ursache zum Anhalten gezwungen haben, indem er mit seinem Gehstock gegen die Brust des 16-Jährigen geschlagen habe. Anschließend soll der er mit dem Gehstock auch auf den E-Scooter eingeschlagen und das Display des Gefährts beschädigt haben. Der Sachschaden dürfte sich auf eine dreistellige Summe belaufen. Die Polizei bittet Zeugen, die die Situation beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden.

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