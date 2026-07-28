PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Unfall in der Hohenzollernstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (27.07.2026), gegen 18.00 Uhr in Ludwigsburg ereignete.

Eine 45 Jahre alte Audi-Lenkerin fuhr die Elmar-Doch-Straße aus Richtung Stuttgarter Straße kommend entlang. An der Kreuzung zur Hohenzollernstraße stoppte sie den bisherigen Erkenntnissen zufolge an der Rot zeigenden Ampel. Eine 59-jährige Citroen-Lenkerin fuhr die Hohenzollernstraße in Richtung Friedrichstraße entlang und passierte die Kreuzung zur Elmar-Doch-Straße mutmaßlich bei Grünlicht. Zur selben Zeit fuhr die 45-Jährige ebenfalls los, um nach rechts in die Hohenzollernstraße abzubiegen, nachdem sie vermutlich ebenfalls davon ausging, dass die für sie geltende Ampel nun Grün zeigte.

Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Pkw miteinander. Eine 29 Jahre alte Beifahrerin im Citroen erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 13.000 Euro belaufen.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Ludwigsburg die Tel. 07141 18-5353 sowie die E-Mail-Adresse ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung. Insbesondere wird als Zeuge der Fahrer oder die Fahrerin eines Pkw gesucht, der/die hinter dem Citroen fuhr.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.07.2026 – 10:44

    POL-LB: Möglingen: Zeugen nach Unfallflucht auf Supermarktparkplatz gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Kornwestheim sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag (27.07.2026) zwischen 13:00 Uhr und 13:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Maybachstraße in Möglingen ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte einen geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa ...

    mehr
  • 28.07.2026 – 10:41

    POL-LB: Schönaich: Unfallflucht mit 4.000 Euro Sachschaden

    Ludwigsburg (ots) - Am Montag (27.07.2026) zwischen 11:30 Uhr und 15:30 Uhr ereignete sich im Eisenbahnweg in Schönaich eine Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 4.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden ...

    mehr
  • 28.07.2026 – 10:34

    POL-LB: Schwieberdingen: Einbruch in Wohnhaus

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter brachen zwischen Samstag (25.07.2026), 13.30 Uhr und Montag (27.07.2026), 19.00 Uhr in ein Wohnhaus in der Ludwigsburger Straße in Schwieberdingen ein. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge schlugen die Täter die Scheibe einer Terrassentür ein. Anschließend durchsuchten sie das Haus. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch die Höhe des Sachschadens kann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren