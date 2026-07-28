Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Unfall in der Hohenzollernstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (27.07.2026), gegen 18.00 Uhr in Ludwigsburg ereignete.

Eine 45 Jahre alte Audi-Lenkerin fuhr die Elmar-Doch-Straße aus Richtung Stuttgarter Straße kommend entlang. An der Kreuzung zur Hohenzollernstraße stoppte sie den bisherigen Erkenntnissen zufolge an der Rot zeigenden Ampel. Eine 59-jährige Citroen-Lenkerin fuhr die Hohenzollernstraße in Richtung Friedrichstraße entlang und passierte die Kreuzung zur Elmar-Doch-Straße mutmaßlich bei Grünlicht. Zur selben Zeit fuhr die 45-Jährige ebenfalls los, um nach rechts in die Hohenzollernstraße abzubiegen, nachdem sie vermutlich ebenfalls davon ausging, dass die für sie geltende Ampel nun Grün zeigte.

Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Pkw miteinander. Eine 29 Jahre alte Beifahrerin im Citroen erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 13.000 Euro belaufen.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Ludwigsburg die Tel. 07141 18-5353 sowie die E-Mail-Adresse ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung. Insbesondere wird als Zeuge der Fahrer oder die Fahrerin eines Pkw gesucht, der/die hinter dem Citroen fuhr.

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