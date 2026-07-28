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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Zeugen nach Unfallflucht auf Supermarktparkplatz gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag (27.07.2026) zwischen 13:00 Uhr und 13:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Maybachstraße in Möglingen ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte einen geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 6.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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