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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen zwischen Samstag (25.07.2026), 13.30 Uhr und Montag (27.07.2026), 19.00 Uhr in ein Wohnhaus in der Ludwigsburger Straße in Schwieberdingen ein.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge schlugen die Täter die Scheibe einer Terrassentür ein. Anschließend durchsuchten sie das Haus. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch die Höhe des Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Tel. 0800 1100225 sowie per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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