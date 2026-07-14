Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Dienstag (14.07.2026), mutmaßlich gegen 03.00 Uhr, in eine Gaststätte in der Ostergasse in Markgröningen ein. Die Einbrecher hatten es mutmaßlich auf Geldspielautomaten abgesehen und brachen einen davon auf. Ob sie dabei Beute machten, ist noch nicht bekannt. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 07145 9327-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Markgröningen in Verbindung zu setzen.

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