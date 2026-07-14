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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: 10.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht in der Kornwestheimer Straße

Ludwigsburg (ots)

Eine unbekannte Person verursachte am Montag (13.07.2026) zwischen 14:00 Uhr und 22:00 Uhr in der Kornwestheimer Straße in Korntal-Münchingen einen Sachschaden von etwa 10.000 Euro und flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit einem Lkw stieß die unbekannte Person gegen einen dahinter ordnungsgemäß geparkten Peugeot 2008, der dabei im kompletten Frontbereich stark beschädigt wurde. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ditzingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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