Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: 17-jähriger Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Eine 32-Jährige fuhr am Montag (13.07.2026) gegen 13:20 Uhr mit ihrem Audi A3 aus einer Tiefgarage und bog von dort nach links in die Heilbronner Straße in Tamm ein. Mutmaßlich aufgrund beidseitig parkender Fahrzeuge übersah sie dabei einen 17-Jährigen, der auf seinem Motorroller die Heilbronner Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Es kam zum frontalen Zusammenstoß zwischen dem Motorroller und dem Audi, wobei der 17-Jährige von seinem Roller stürzte und gegen Motorhaube und Windschutzscheibe des A3 prallte. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 32-Jährige im Audi blieb unverletzt. Der Roller wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Der Pkw blieb fahrbereit, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. (Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07042 405-0, bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de)

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