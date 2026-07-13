Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Freitag (10.07.2026) zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr einen in der Straße "In der Lache" in Ditzingen geparkten VW. Der VW stand zur Tatzeit auf einem Parkplatzgelände einer Kleingartenanlage geparkt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ditzingen in Verbindung zu setzen.

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