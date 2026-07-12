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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB81, Gemarkung Gerlingen: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag (11.07.2026) gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf der BAB 81 zwischen dem Parkplatz Gerlinger Höhe und der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach auf der Richtungsfahrbahn Heilbronn ein Verkehrsunfall. Hierbei überfuhr ein silbernes Fahrzeug eine dort liegende Abdeckung einer Lkw-Radfelge und schleuderte diese in die Luft. In der Folge wurde das Fahrzeug des dahinter befindlichen 41-jährigen Hyundai-Fahrers beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Verlierer der Radfelge oder des silbernen Fahrzeugs machen können, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Stuttgart-Vaihingen telefonisch unter 0711/6869-0 oder per E-Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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