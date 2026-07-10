Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: mutmaßliche Trickdiebe im Freibad unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Eine 71-Jährige befand sich am Donnerstag (09.07.2026) im Schwimmerbecken des Sindelfinger Freibads, als sich ihr gegen 17:45 Uhr eine unbekannte Frau näherte und sich an ihr festhielt, da sie angeblich nicht schwimmen könne. Gleichzeitig bemerkte die Seniorin, dass sich auch ein ihr unbekannter Mann auffällig nahe bei ihr aufhielt. Die 71-Jährige verließ daraufhin das Becken, um sich der für sie unangenehmen Situation zu entziehen. Dabei stellte sie fest, dass ihre goldene Halskette verschwunden war. Gemeinsam mit dem Bademeister hielt die Geschädigte Ausschau nach den Unbekannten, konnte die Frau und den Mann aber nur noch wegrennen sehen.

Den Umständen nach muss davon ausgegangen werden, dass die Rentnerin Opfer eines Trickdiebstahl wurde und die Halskette im Wert von einigen hundert Euro durch die Unbekannten entwendet wurde.

Die tatverdächtige Frau wird als etwa 25 - 30 Jahre alt, von schlanker Statur und gepflegtem Erscheinungsbild beschrieben. Sie soll braune Augen sowie mittelbraune, glatte und bis zur Brust reichende Haare gehabt haben. Bekleidet soll sie mit einem einfarbigen, dunkelblauen Badeanzug gewesen sein.

Der tatverdächtige Mann soll etwa gleich alt und von normaler Statur gewesen sein. Er soll hellbraune, leicht gewellte Haare gehabt haben, die ihm bis unter die Ohren reichten.

Das Polizeirevier Sindelfingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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