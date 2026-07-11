Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim-Perouse: Sechs Tonnen Getreide landen auf der Fahrbahn

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag, kurz nach 16:00 Uhr, befuhr ein 43-Jähriger mit einer landwirtschaftliche Zugmaschine mit Anhänger die L1180 bei Perouse und bog in Höhe des Festplatzes nach links in Richtung Rutesheim ab. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kippte hierbei der Anhänger auf die Seite und die Ladung, etwa sechs Tonnen Gerstenkörner, verteilten sich über die Fahrbahn. Nach etwa einer Stunde konnte die Straße gereinigt und das Gespann geborgen werden. Am Asphalt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Der Anhänger blieb augenscheinlich unbeschädigt.

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