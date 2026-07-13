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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: erneut schwerer Fahrradunfall zwischen Oßweil und dem Neckar bei Poppenweiler

Ludwigsburg (ots)

Ein 58-jähriger Fahrradfahrer wurde am Sonntagmorgen (12.07.2026) bei einem Verkehrsunfall zwischen Ludwigsburg-Oßweil und dem Neckar schwer verletzt. Der 58-Jährige befuhr einen asphaltierten Wirtschaftsweg aus Richtung Poppenweiler Straße kommend bergab in Fahrtrichtung Otto-Konz-Weg. Mutmaßlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er in einer Rechtskurve zu weit in Richtung Fahrbahnmitte und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden VW eines 45-Jährigen. Der Radfahrer wurde über den Lenker abgeworfen, prallte gegen die Windschutzscheibe des VW und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 45-jährige VW-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8.500 Euro.

Nur wenige Tage zuvor verunglückte an derselben Stelle ein 64-jähriger Fahrradfahrer schwer (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6310550). In beiden Unfällen ermittelt die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg (Tel. 0711 6869-0, stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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