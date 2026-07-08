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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 64-jähriger Fahrradfahrer war am Dienstag (07.07.2026) gegen 16:20 Uhr auf einem asphaltierten Wirtschaftsweg zwischen der Poppenweilerstraße und dem Otto-Konz-Weg in Ludwigsburg unterwegs, wobei er bergab in Richtung Neckar fuhr. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Rechtskurve nach links in Richtung der Fahrbahnmitte und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden VW Golf eines 36-Jährigen. Der 64-Jährige wurde über den Lenker seines Fahrrads abgeworfen, blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 36-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 3.500 Euro. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen (0711 6869-0, stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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