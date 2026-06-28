Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg (Grabenstraße/K1012): Porsche prallt gegen Ampelmast

Ludwigsburg (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Samstag, gegen 17:55 Uhr, in Leonberg. Ein alkoholisierter 57-jähriger Fahrer eines Porsche befuhr hierbei die Grabenstraße in Fahrtrichtung Feuerbacher Straße (L 1137). Vor dem Einmündungsbereich der Stuttgarter Straße (L 1180) überholte er zunächst ein vor ihm fahrendes Fahrzeug und kam nach dem Einscheren gegen einen Bordstein einer Verkehrsinsel, überfuhr ein Verkehrszeichen und kollidierte schlussendlich mit einem dortigen Ampelmast. Durch die Wucht des Aufpralls, wurde seine 59-jährige Beifahrerin lebensgefährlich, seine 11-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Fahrer selbst kam mit leichten Blessuren davon. Es entstand ein Sachschaden von ca. 35000,00 EUR. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben. Die Feuerbacher Straße/Grabenstraße mussten für die Unfallaufnahme bis ca. 20:50 Uhr gesperrt werden. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt, er wird sich wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen.

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