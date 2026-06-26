Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: 68-Jähriger entblößt sich vor Badegästen

Ludwigsburg (ots)

Ein 68-jähriger Mann belästigte am Mittwoch (24.06.2026) zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr in einem Freibad in Leonberg immer wieder andere Badegäste, bis er schließlich von aufmerksamen Zeugen und Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes festgehalten und der Polizei übergeben wurde.

Zunächst konnte ein 25-jähriger Badegast den Tatverdächtigen beobachten, wie dieser in einem Schwimmbecken seine Badehose zur Seite zog und begann, sich selbst zu befriedigen. Der 25-Jährige verlor den Tatverdächtigen zunächst aus den Augen. Kurze Zeit später trat der 68-Jährige dann in der Nähe einer Rutsche an einen Elfjährigen heran, sprach ihn an und berührte ihn am Oberkörper. Als der Elfjährige daraufhin wegging, folgte der Tatverdächtige dem Jungen und beobachtete ihn weiter aus einiger Entfernung. Drei weitere Badegäste wurden in der Folge auf den Mann aufmerksam, da dieser sich immer wieder auffällig nach Kindern umsah und diese beobachtete. Als der Tatverdächtige sich in eine Umkleidekabine zurückzog und mutmaßlich erneut zu masturbieren begann, wurde er von Zeugen und dem Sicherheitsdienst der zwischenzeitlich verständigten Polizei überstellt.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

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