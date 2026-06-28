Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Scheune eingestürzt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend, gegen 21:15 Uhr, stürzte in der Gartenstraße eine Scheune in sich zusammen. Die Trümmerteile des Gebäudes verteilten sich über den Innenhof des Privatgeländes sowie über die angrenzende Straße. Zum Zeitpunkt des Einsturzes befanden sich keine Personen an oder in der Scheune. Die anliegende Straße wird über die Dauer der Aufräumarbeiten gesperrt. Die Verständigung einer Baufirma sowie eines Dachdeckers wurde vom ebenfalls vor Ort befindlichen Bürgermeister übernommen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 150.000 Euro geschätzt. Zur Ursache ist bislang nichts bekannt, wird jedoch derzeit auf die Statik zurückgeführt.

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