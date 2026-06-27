Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg - Gebäudebrand am Marktplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag, den 26.06.2026, gegen 22:50 Uhr, rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Gebäudebrand am Marktplatz in Leonberg aus. Eine aufmerksame Bewohnerin des betroffenen Gebäudes konnte einen Schlag und den kurz darauf ausgebrochenen Vollbrand im Dachstuhl wahrnehmen. Das Dach des benachbarten Wohngebäudes war hierbei ebenfalls betroffen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Zur Brandbekämpfung musste der Marktplatz gesperrt werden. Die beiden betroffenen Wohnhäuser sind vorerst unbewohnbar. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 1.000.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand niemand. Ermittlungen zur Brandentstehung dauern an.

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