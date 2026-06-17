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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: 12-jähriges Kind mit Padelec bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein schwerverletztes 12-jähriges Kind forderte ein Verkehrsunfall am Dienstag (16.06.2026) gegen 16:40 Uhr bei Rutesheim. Das Kind war mit dem Zweirad auf einem Feldweg östliches des Gewerbegebiets Neuenbühl II unterwegs und wollte im weiteren Verlauf die Fahrbahn der Kreisstraße 1017 (Leonberger Straße) queren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr das Mädchen ohne Anzuhalten auf die Fahrbahn. Mutmaßlich übersah sie hierbei einen 27-jähriger Skoda-Lenker, der die Kreisstraße 1017 aus Richtung Flacht in Fahrtrichtung Rutesheim befuhr. Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung kollidierte der Skoda mit dem Pedelec der 12-Jährigen. Durch den Zusammenstoß stürzte die 12-Jährige auf die Fahrbahn und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 27-Jährige wurde nicht verletzt, es entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. Die Fahrbahn musste für die Zeit der Unfallaufnahme bis zirka 18:40 Uhr voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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