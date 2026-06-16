Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Lichteinheiten aus Sattelzugmaschine gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag (12.06.2026), 17.00 Uhr und Montag (15.06.2026), 06.30 Uhr trieben noch unbekannte Täter im Bereich Steinbeis- und Domertalstraße in Kornwestheim ihr Unwesen. Die Täter bauten sämtliche Lichteinheiten einer dort geparkten Sattelzugmaschine des Herstellers Mercedes aus und entwendeten diese. Der Wert der technischen Einrichtungen dürfte sich auf insgesamt etwa 3.000 Euro belaufen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Kornwestheim zu melden.

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