Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen-Untermberg: Gartenlaube vollständig abgebrannt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Wegen Brandstiftung ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gegen einen noch unbekannten Täter, nachdem am Sonntagnachmittag (14.06.2026) eine Gartenlaube parallel der Unterriexinger Straße am Ortsausgang von Untermberg in Flammen aufgegangen ist. Der Brand wurde gegen 17.00 Uhr von Zeugen festgestellt, die die Unterriexinger Straße entlang fuhren. Sie bemerkten dichten, schwarzen Rauch und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Die polizeilichen Erkenntnisse deuten derzeit darauf hin, dass ein bislang unbekannter Täter eine Gartenlaube, die sich auf einem umzäunten Gartengrundstück befand, etwa zwischen 14.30 Uhr und 17.00 Uhr in Brand gesetzt haben könnte. Durch das Feuer wurde das Gartenhaus vollständig zerstört. Umstehende Bäume und Sträucher wurden durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de an die Kriminalpolizei zu wenden.

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