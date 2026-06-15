Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Wirtschaftsgebäude der ehemaligen Minigolfanlage verwüstet

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend (13.06.2026) entdeckten Zeugen gegen 22.15 Uhr, dass bislang unbekannte Täter in das Wirtschaftsgebäude der ehemaligen Minigolfanlage in der Gröninger Straße in Ditzingen eingebrochen sind und dieses verwüstet haben. Im Außenbereich zerstörten sie eine Lampe und eine an der Wand angebrachte Holzkiste, in der sich ein Dartspiel befand. Anschließend brachen die Unbekannten die Eingangstür sowie ein Fenster mit brachialer Gewalt auf, um so ins Innere vordringen zu können. Auch im Inneren randalierten die Täter. Sie beschädigten eine Tür und zündelten. Das gelegte Feuer dürften sie dann mit flüssigem Reiniger wieder gelöscht haben. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0 oder E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de, sucht nun weitere Personen, die Hinweise geben können.

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