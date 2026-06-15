Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Zeugen nach Körperverletzungsdelikten im Salamanderpark gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu gleich zwei Körperverletzungsdelikten kam es am Samstagabend (13.06.2026) im Kornwestheimer Salamanderpark.

Gegen 22.30 Uhr sprachen fünf noch unbekannte Personen einen 18-Jährigen an, der sich im Bereich einer nahe gelegenen Schule aufhielt. Die Unbekannten fragten den 18-Jährigen, ob er Drogen bei sich habe. Als er dies verneinte, schlugen die Täter gemeinsam auf den jungen Mann ein. Dabei sollen auch ein Reizstoffsprühgerät sowie ein Schlagstock zum Einsatz gekommen sein. Anschließend ergriffen die Unbekannten die Flucht. Einer der Täter soll längere schwarze, zu einem Zopf gebundene Haare haben und ein weißes Fußballtrikot sowie eine schwarze Base-Cap getragen haben.

Der 18-Jährige wurde von einem Sanitätsdienst versorgt, der anlässlich des Kornwestheimer Stadtfestes vor Ort im Einsatz war.

Eine viertel Stunde später, gegen 22.45 Uhr sammelte ein 57 Jahre alter Mann nahe dem Schachbrett im Salamanderpark Pfandflaschen ein. Als er eine herumstehende noch volle Flasche nahm, wurde er von dem mutmaßlichen Eigentümer angesprochen, der daraufhin den Inhalt der Flasche auf den 57-Jährigen spritzte. Der zunächst verbale Streit mündete in eine handgreifliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 57-Jährige von fünf bis sechs noch unbekannten jungen Männern geschlagen wurde. Einer der Täter wird als etwa 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, korpulent mit Boxerhaarschnitt beschrieben. Er trug ein schwarzes Oberteil und eine blaue Jeans.

Der 57-Jährige wurde zur weiteren Behandlung vom Sanitätsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Das Polizeirevier Kornwestheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de um sachdienliche Zeugenhinweise.

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