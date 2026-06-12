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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: 32-Jähriger von Unbekanntem geschlagen

Ludwigsburg (ots)

Ein 32 Jahre alter Mann fuhr am Donnerstag (11.06.2026) gegen 14.55 Uhr auf einem Fahrrad mit Kinderanhänger einen Feldweg parallel der Möglinger Straße von Möglingen in Richtung Markgröningen entlang. Als er sich von hinten einem Fußgänger näherte, klingelte er, um auf sich aufmerksam zu machen. Der 32-Jähirge fuhr langsam an dem Mann vorbei, wobei dieser ihn unvermittelt gegen die Brust und in das Gesicht schlug. Anschließend flüchtete der Unbekannte von dem Feldweg über den Parkplatz eines Supermarktes in der Elly-Beinhorn-Straße in Richtung einer Autowaschanlage und das angrenzende Industriegebiet.

Der unbekannte Mann wird als etwa 50 bis 60 Jahre alt mit Glatze beschrieben. Er trug eine rote Stoffjacke, eine dunkle kurze Hose sowie ein schwarzes T-Shirt. Zudem hatte er einen schwarzen Hund mit weißen Pfoten bei sich.

Der 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Der Polizeiposten Markgröningen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Tel. 07145 9327-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de um sachdienliche Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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