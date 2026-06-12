Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: PKW-Lenkerin nach Unfall mit Radfahrer gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, sucht eine PKW-Lenkerin, die am Montag (08.06.2026) gegen 07.45 Uhr in der Sindelfinger Straße in Böblingen in einen Unfall mit einem 26 Jahre alten Radfahrer verwickelt war. Die derzeitigen polizeilichen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die bislang unbekannte Frau von der Keßlerstraße nach rechts in die Sindelfinger Straße abbiegen wollte. Vermutlich übersah sie hierbei den von links kommenden, auf dem Gehweg fahrenden 26 Jahre alten Radfahrer und es kam zu einem Zusammenstoß. In der Folge stürzte der Radfahrer, worauf sich die Frau nach seinem Wohlbefinden erkundigte. Zunächst gab der Radfahrer an, dass alles in Ordnung sei. Die Frau, die vermutlich einen weißen VW lenkte, setzte ihre Fahrt hierauf fort. Im Nachgang stellte der 26-Jährige jedoch fest, dass sein Fahrrad beschädigt und er leicht verletzt worden war. Zeugen und insbesondere die Frau selbst, werden gebeten, sich zu melden.

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