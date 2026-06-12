Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Bewohnerin von Seniorenwohnheim von Unbekannter bestohlen

Ludwigsburg (ots)

Auf perfide Art und Weise verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterin am Donnerstagnachmittag (11.06.2026), zwischen 16.00 Uhr und 16.20 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung in einem Seniorenwohnheim in der Vordere Seestraße in Waldenbuch. Die Täterin überzeugte die Bewohnerin vermutlich durch geschickte Gesprächsführung, sie in die Wohnung zu lassen. Dort behandelte die Unbekannte die Seniorin mit einer Massage und machte sich anschließend aus dem Staub. Im Nachgang stellte das Opfer das Fehlen einer um den Hals getragenen Goldkette mit einem Ring als Anhänger fest. Mutmaßlich nutzte die Täterin die vermeintliche Behandlung, um die Kette zu stehlen. Darüber hinaus dürfte sie auch Bargeld aus dem Geldbeutel der Seniorin entwendet haben. Der Gesamtwert des Diebesguts dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Die Täterin soll etwa 30 Jahre alt, circa 160 cm groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Ihr Gesicht wurde als rund beschrieben. Die Haare sind dunkel, glatt und schulterlang. Die Frau war mit einer dunklen Jacke bekleidet und hatte eine graue Umhängetasche dabei, deren Tragegurt ein Leopardenmuster aufwies. Die Polizei führte, nachdem die Tat bekannt geworden war, Fahndungsmaßnahmen durch, konnte die Tatverdächtige jedoch nicht mehr feststellen. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, oder Personen, die ebenfalls Opfer der Täterin wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07157 52699-0 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de an den Polizeiposten Waldenbuch zu wenden.

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