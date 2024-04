POL-LB: BAB A81 Gemarkung Pleidelsheim: Unfall mit drei Leichtverletzten

Ludwigsburg (ots) - Runde 30.000 Euro Schaden und ein nicht mehr fahrbereiter Pkw ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagabend kurz nach 19:00 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen der Anschlussstelle Heimsheim und dem Parkplatz Heckengäu. Ein 21-Jähriger fuhr mit einem BMW 320 d an der Anschlussstelle Heimsheim auf die Autobahn in Fahrtrichtung München auf. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach rechts ...

mehr