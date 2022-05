Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: alkoholisierter 39-Jähriger ohne Führerschein legt sich mit Polizei an

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Zeugen beobachteten am frühen Sonntagmorgen, gegen 04.00 Uhr, einen 39-Jährigen, als er mit seinem PKW im Bereich einer Discothek in der Straße "Heckenwiesen" im Industriegebiet Tammerfeld vorfuhr. Im Anschluss pöbelte er wohl vor der Disco herum, so dass ein Türstehen die Polizei alarmierte. Gegenüber den eingesetzten Beamtinnen und Beamten verhielt sich der 39-Jährige sogleich aggressiv und stellte die polizeilichen Maßnahmen infrage. Einen Atemalkoholtest führte der PKW-Lenker letztlich jedoch freiwillig durch. Es ergab sich ein Wert von etwa zwei Promille, so dass eine Blutentnahme notwendig wurde. Während des gesamten Einsatzes beleidigte der Mann die Polizisten und Polizistinnen und warf ihnen rassistisch motiviertes Handeln vor. Der 39-Jährige, dessen Fahrerlaubnis nach derzeitiger Ermittlungen erst Mitte Mai entzogen worden war, wurde im weiteren Verlauf auf freien Fuß gesetzt. Im Zuge dessen zeigte er den Hitlergruß. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Trunkenheitsfahrt, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Beleidigung.

