Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim: WhatsApp-Betrüger abermals erfolgreich

Ludwigsburg (ots)

Eine 49 Jahre alter Gemmrigheimerin wurde am Donnerstag Opfer der auch als Enkeltrick 2.0 bekannten Betrugsmasche via des Instant-Messaging-Dienstes WhatsApp. Die Frau erhielt eine Textnachricht ihres vermeintlichen Sohnes, der angab, dass sein Handy defekt sei und er deshalb nun eine neue Mobiltelefonnummer besitze. Da die 49-Jährige davon ausging, tatsächlich mit ihrem Sohn zu schreiben, entwickelte sich eine längere Unterhaltung. In dieser forderte der vermeintliche Sohn von der Mutter stellvertretend eine Überweisung zu tätigen, da er diese selbst wegen des defekten Handys nicht durchführen könne. Dieser Forderung kam die 49-Jährige nach und überwies einen vierstelligen Betrag an ein vorgegebenes Konto. Im Nachgang stellte sich heraus, dass der Sohn weder eine neue Mobilfunknummer hat noch eine Überweisung in Auftrag gab. Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell