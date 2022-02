Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Riedhalle beschmiert

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben über das Wochenende nahezu die gesamte Gebäuderückseite der Riedhalle an der Höpfigheimer Straße mit blauer und goldener Farbe beschmiert und dabei erheblichen Schaden angerichtet. Vermutlich dieselben Täter haben auch in der Steinbeisstraße einen geparkten Pkw besprüht und dort dieselben Farben verwendet. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Steinheim an der Murr, Tel. 07144 82306-0, zu melden.

